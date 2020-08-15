AP опубликовало фото с вероятным моментом выстрела в погибшего участника протестов в Минске

Агентство Associated Press разместило снимок, на котором может быть запечатлён момент выстрела в участника протестов в Минске Александра Тарайковского. Сегодня в белорусской столице прошло прощание с ним.

Как утверждается , мужчину опознала его возлюбленная Елена Герман. Женщина рассказала, что когда видела тело Александра в морге, заметила в его груди "отверстие", похожее на пулевое ранение.

Расстрел протестующего силовиками в Минске попал на видео. На кадрах его опознала сестра Происходящее в ролике не вписывается в официальную версию белорусского МВД.

Напомним, личность погибшего в ходе протестов 10 августа раскрыли СМИ. Также стало известно, что он был ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, после того, как вступился за мать. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в милиционеров, но оно сдетонировало у него в руке.