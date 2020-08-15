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Машины перестали сигналить. В Минске прощаются с погибшим во время протестов 10 августа — видео

К месту гибели пришло несколько сотен человек, чуть меньше — на похороны.

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Очередь на церемонию прощания. Видео © LIFE

Жители Минска сегодня прощаются с Александром Тарайковским, который погиб во время акций протеста 10 августа около станции метро "Пушкинская" в белорусской столице. Несколько сотен людей пришли лично проститься с мужчиной, а ещё больше человек собрались у места его гибели, чтобы возложить цветы.

Собравшиеся у места гибели у метро "Пушкинская". Видео © Соцсети

В центре Минска сотни белорусов с флагами и плакатами почтили минутой молчания Тарайковского. Остановившиеся машины перестали сигналить, а люди подняли вверх сжатые кулаки. Собравшиеся также возложили цветы к стихийному мемориалу и зажгли свечи в память о погибшем. Толпа возле станции метро аплодирует и скандирует: "Спасибо!".

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Тем временем у Посольства Белоруссии в Москве появилась надпись: Belorussian Lives Matter.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют собранию, сообщают очевидцы. Всё проходит спокойно.

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Ранее на этом месте побывали послы стран ЕС и тоже возложили букеты.

Личность погибшего в ходе протестов 10 августа раскрыли СМИ. Также стало известно, что он был ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, после того как вступился за мать. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в милиционеров, но оно сдетонировало у него в руке.

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В числе инициаторов протеста он назвал людей с криминальным прошлым.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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