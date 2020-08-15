"Пусть бастуют". Лукашенко высказался о протестах рабочих

Президент Белоруссии заявил, что пусть руководство заводов само разбирается со своими коллективами, которые хотят бастовать, сообщает БелТА.

— Я на этот счёт уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего, — цитирует агентство его слова.

Он также добавил, что если есть вопросы, то надо поехать в трудовые коллективы, ответить на них. Лукашенко также заявил, что посетит МЗКТ (Минский завод колёсных тягачей) и ответит на вопросы рабочих.

— Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет, — отметил он.

Ранее в ходе совещания с членами Совета безопасности Лукашенко высказался о протестных акциях в Минске. Он отметил, что ситуация в стране не катастрофическая. Однако власти не стоит убаюкивать мирными акциями, подчеркнул белорусский лидер.