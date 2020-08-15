Лукашенко заявил, что в Белоруссии сформировано новое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране в основном сформировано новое правительство. Политик не исключил, что могут быть "какие-то нюансы", передаёт БелТА.

Глава республики поручил подготовить необходимые для дальнейшей работы кабмина документы.

— Надо иметь в виду, что мы задолго народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов, — подчеркнул политик.

По словам Лукашенко, он пообщался с белорусским премьером Романом Головченко. Тот находится "на месте, работает".

— Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести, — отметил президент Белоруссии.