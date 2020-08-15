Лукашенко заявил, что в Белоруссии сформировано новое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране в основном сформировано новое правительство. Политик не исключил, что могут быть "какие-то нюансы", передаёт БелТА.
Глава республики поручил подготовить необходимые для дальнейшей работы кабмина документы.
— Надо иметь в виду, что мы задолго народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов, — подчеркнул политик.
В ЦИК Белоруссии заявили, что отклонили жалобы бывших кандидатов в президентыПо мнению руководителя Центризбиркома, в противном случае появился бы риск "просто потерять страну".
По словам Лукашенко, он пообщался с белорусским премьером Романом Головченко. Тот находится "на месте, работает".
— Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести, — отметил президент Белоруссии.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.