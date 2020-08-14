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В ЦИК Белоруссии заявили, что отклонили жалобы бывших кандидатов в президенты

По мнению руководителя Центризбиркома, в противном случае появился бы риск "просто потерять страну".

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы бывших кандидатов в президенты страны. Об этом в интервью "КП Белоруссия" заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными, — отметила Ермошина.

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Тем временем у Посольства Белоруссии в Москве появилась надпись: Belorussian Lives Matter.

По её словам, в таком случае необходимо было бы проведение повторной избирательной кампании в ближайшие три месяца.

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ЦИК также не приняла предложение отложить принятие решения.

Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", — добавила Ермошина.

Ранее ЦИК Белоруссии озвучила окончательные итоги выборов президента, согласно которым действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1% голосов.

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