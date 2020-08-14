Центризбирком Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание выборов

"Здесь умер мой голос". В Белоруссии женщины переоделись в чёрное и пришли на "похороны" Это ещё один формат мирных акций протеста несогласных с результатами выборов президента.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.