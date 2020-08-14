Центризбирком Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила все жалобы на непризнание выборов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кандидата в президенты республики Андрея Дмитриева.
— Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение, — заявил он, отметив, что намерен обратиться в Верховный суд.
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Ранее ЦИК Белоруссии озвучила окончательные итоги выборов президента, согласно которым действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.
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Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.