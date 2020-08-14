Преподаватель и интеллектуал. Самый старший задержанный в Белоруссии родился в 1947 году

Встречей с белорусским Центром изоляции правонарушителей (ЦИП) обернулось задержание одного из самых престарелых активистов во время митингов в Минске.

— 9 августа Василий Юферев и его родные решили прогуляться, а заодно подойти к средней школе № 86 Минска и вместе с ещё примерно 20 людьми дождаться протокола, чтобы узнать, кто из кандидатов в президенты победил на их участке. Но этого семья так и не узнала, — пишет TUT.BY.

Жена Юферева рассказала, что "в 20:48 все их телефоны уже не отвечали. То есть их уже забрали". По свидетельствам очевидцев, это были силовики.

При этом близкие люди задержанного отзываются о нём как об интеллектуале и не верят, что его могли надолго задержать. Они также рассказали, что он преподавал в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

Ранее белорусская ЦИК огласила окончательные итоги выборов президента страны. Победителем признан действующий лидер Александр Лукашенко — за него проголосовало 80,1%. Его основной сопернице Светлане Тихановской досталось 10,1% голосов.