Преподаватель и интеллектуал. Самый старший задержанный в Белоруссии родился в 1947 году

Встречей с белорусским Центром изоляции правонарушителей (ЦИП) обернулось задержание одного из самых престарелых активистов во время митингов в Минске.
— 9 августа Василий Юферев и его родные решили прогуляться, а заодно подойти к средней школе № 86 Минска и вместе с ещё примерно 20 людьми дождаться протокола, чтобы узнать, кто из кандидатов в президенты победил на их участке. Но этого семья так и не узнала, — пишет TUT.BY.
"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью". Тихановская опубликовала новое обращениеОна призвала власти остановить насилие на улицах и организовать мирные митинги 15 и 16 августа.
Жена Юферева рассказала, что "в 20:48 все их телефоны уже не отвечали. То есть их уже забрали". По свидетельствам очевидцев, это были силовики.
При этом близкие люди задержанного отзываются о нём как об интеллектуале и не верят, что его могли надолго задержать. Они также рассказали, что он преподавал в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР).
Ранее белорусская ЦИК огласила окончательные итоги выборов президента страны. Победителем признан действующий лидер Александр Лукашенко — за него проголосовало 80,1%. Его основной сопернице Светлане Тихановской досталось 10,1% голосов.
Напомним, в Белоруссии шестой день не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках.