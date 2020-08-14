"Здесь умер мой голос". В Белоруссии женщины переоделись в чёрное и пришли на "похороны"

В Минске девушки устроили акцию «Похороны голоса». Пришли в чёрном, с цветами и плакатами pic.twitter.com/N6l5alGlRO — Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020

В Минске женщины в чёрном собрались на "похороны голоса". Некоторые из них держат в руках плакаты, а кто-то гвоздики и розы — чётное количество. Это ещё один формат акций протеста несогласных с результатами президентских выборов в республике.

В руках девушки держат плакаты, которые гласят: "Здесь умер мой голос" и "На самом деле нас ещё больше". При этом собравшиеся так же выстраиваются в цепи, как и на акциях солидарности днём ранее.

Ранее Лайф рассказывал, что в качестве протеста против официальных результатов выборов выпускники школ стали приносить грамоты и благодарности к учебным заведениям, где были организованы избирательные участки.

Тем временем ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные итоги голосования, согласно которым действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.