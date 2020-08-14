Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Здесь умер мой голос". В Белоруссии женщины переоделись в чёрное и пришли на "похороны"

Это ещё один формат мирных акций протеста несогласных с результатами выборов президента.

70

В Минске женщины в чёрном собрались на "похороны голоса". Некоторые из них держат в руках плакаты, а кто-то гвоздики и розы — чётное количество. Это ещё один формат акций протеста несогласных с результатами президентских выборов в республике.

В руках девушки держат плакаты, которые гласят: "Здесь умер мой голос" и "На самом деле нас ещё больше". При этом собравшиеся так же выстраиваются в цепи, как и на акциях солидарности днём ранее.

Ранее Лайф рассказывал, что в качестве протеста против официальных результатов выборов выпускники школ стали приносить грамоты и благодарности к учебным заведениям, где были организованы избирательные участки.

"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью". Тихановская опубликовала новое обращение

Она призвала власти остановить насилие на улицах и организовать мирные митинги 15 и 16 августа.

Тем временем ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные итоги голосования, согласно которым действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

Утро в Белоруссии снова началось с забастовок — видео

Люди скандируют "Уходи!", обращаясь к действующему главе государства Александру Лукашенко.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.

Выбор редакции

Loading...