"Здесь умер мой голос". В Белоруссии женщины переоделись в чёрное и пришли на "похороны"

В Минске девушки устроили акцию «Похороны голоса». Пришли в чёрном, с цветами и плакатами pic.twitter.com/N6l5alGlRO— Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020
В Минске женщины в чёрном собрались на "похороны голоса". Некоторые из них держат в руках плакаты, а кто-то гвоздики и розы — чётное количество. Это ещё один формат акций протеста несогласных с результатами президентских выборов в республике.
В руках девушки держат плакаты, которые гласят: "Здесь умер мой голос" и "На самом деле нас ещё больше". При этом собравшиеся так же выстраиваются в цепи, как и на акциях солидарности днём ранее.
Ранее Лайф рассказывал, что в качестве протеста против официальных результатов выборов выпускники школ стали приносить грамоты и благодарности к учебным заведениям, где были организованы избирательные участки.
"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью". Тихановская опубликовала новое обращениеОна призвала власти остановить насилие на улицах и организовать мирные митинги 15 и 16 августа.
Тем временем ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные итоги голосования, согласно которым действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.
Утро в Белоруссии снова началось с забастовок — видеоЛюди скандируют "Уходи!", обращаясь к действующему главе государства Александру Лукашенко.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.