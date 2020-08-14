Сверхъестественное на стороне Лукашенко. Шаман заглянула в будущее белорусских протестов

За непрекращающимися в Белоруссии протестами с замиранием сердца и даже слезами наблюдает весь мир. Будущее страны, как и её президента Александра Лукашенко, окутано чёрным дымом от разжигаемых на беспорядках костров. Лайф решил обратиться к потусторонним силам, чтобы хоть немного приоткрыть завесу тайны над грядущим. Своё видение нам рассказала шаман, ясновидящая и астролог Елена Батыр.

— Ничего нового не будет. Он [Лукашенко] крепко сидит, как мне показало, четыре столба, то есть так он и будет во главе государства, невзирая на то, что люди бастуют. Его никто не свергнет. При этом протесты полностью не прекратятся, мирно не прекратятся. То, что сейчас происходит, будет ещё длиться очень долго и превратится в хроническую форму, в форму хронического заболевания. То есть резко сразу это уже не остановится, будет продление, но в более скрытой форме, — полагает шаман.

С Еленой согласен астролог Александр Зараев. Он проанализировал гороскоп Лукашенко и пришёл к выводу, что звёзды на его стороне. По его мнению, как минимум до 2021 года у белорусского лидера "будет расти кураж". Астролог отмечает, что политик родился под покровительством тех же планет, что и король Людовик XV. Это означает, что у глав государств схожие слабости: нежелание отказываться от старых устоев и использование отживших методов правления. Зараев полагает, что ситуация может измениться в следующем году.

— Вторая половина [2021 года] покажет, что так дальше управлять нельзя страной... Этот август к переворотам не приведёт, и где-то в середине сентября Лукашенко будет пытаться делать новую стратегию управления, очень много кого поменяет в своём окружении, но это не будет иметь того эффекта, на который он рассчитывает, — заключил астролог.