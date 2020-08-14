"Это флешмоб". Министр культуры Белоруссии заявил, что в стране нет забастовок

Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь во время разговора с людьми заявил, что в стране нет забастовок, а то, что "пишут некоторые телеграм-каналы, не является фактом".

— Кто вам сказал, что у нас проходят забастовки? <...> Я прекрасно гуляю тут по улицам. И то, что здесь происходит, — это не забастовка, это флешмоб, — ответил министр на вопрос собравшихся под нескончаемые автомобильные гудки.

Фразу Бондаря люди встретили смехом и недоумением, предложив ему прогуляться или спуститься в метро, чтобы посмотреть на "флешмобы", однако министр не согласился.

Тем временем сотрудники большого количества белорусских предприятий вышли сегодня на забастовки. Среди них работники "Гродно Азота", "Беларуськалия", "Нафтана", Минского автомобильного завода (МАЗ), Минского тракторного завода (МТЗ) и многих других крупных производств.

Ранее Лайф рассказывал, что в Минске женщины, одетые в чёрное, вышли на "похороны голоса", а выпускники белорусских школ "возвращают" грамоты и благодарности учебным заведениям, где были организованы избирательные участки.