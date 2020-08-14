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В белорусской милиции во время протестов пострадало свыше 120 сотрудников

Также были возбуждены уголовные дела.

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Фото © Федосенко Наталия / ТАСС

В ходе протестных акций в Белоруссии более 120 сотрудников правоохранительных органов пострадали, а на митингующих завели уголовные дела, сообщает Mash.

Пострадал 121 сотрудник милиции. Возбуждено свыше 90 уголовных дел, — пишет издание.

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