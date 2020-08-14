В белорусской милиции во время протестов пострадало свыше 120 сотрудников

В ходе протестных акций в Белоруссии более 120 сотрудников правоохранительных органов пострадали, а на митингующих завели уголовные дела, сообщает Mash .

Публицист и музыкант Ричард Семашков — о том, почему интервью главреда "голоса белорусского "майдана" Романа Протасевича больше смахивает на отчёт наёмника очередной цветной революции.

Бесы революции. Что не так с главным протестным каналом Белоруссии NEXTA Публицист и музыкант Ричард Семашков — о том, почему интервью главреда "голоса белорусского "майдана" Романа Протасевича больше смахивает на отчёт наёмника очередной цветной революции.

Ранее министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь во время разговора с людьми заявил , что в стране нет забастовок. Фразу Бондаря публика встретила смехом и недоумением.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках.