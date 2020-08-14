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Главы МИД ЕС решили ввести новые санкции против Белоруссии

Наказания будут рассчитаны на официальных лиц республики, ответственных за насилие и нарушение прав человека.

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Фото © ТАСС / Zuma

Министры иностранных дел двадцати семи стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции против некоторых официальных лиц Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из европейских государств в Совете ЕС.

Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что санкции будут введены против лиц, ответственных за насилие и нарушение прав человека.

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По словам главы государства, организаторами протестов являются люди из-за границы.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.

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