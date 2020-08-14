Главы МИД ЕС решили ввести новые санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел двадцати семи стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции против некоторых официальных лиц Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из европейских государств в Совете ЕС.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.