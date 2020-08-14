Щиты опущены. Девушки обнимают силовиков и дарят им цветы у Дома правительства в Минске — видео

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Девушки начали дарить цветы и обнимать белорусских военнослужащих, которые выстроились в цепь у Дома правительства в Минске и поставили щиты на землю. Обезоруженные происходящим силовики пообещали никого не трогать, если акция протеста не перестанет быть мирной.
— Если вы будете вести себя мирно и культурно, ничего не будет. Сколько нас и сколько вас? Если и дальше будет так, как сейчас, никто вас не тронет, — обратился к собравшимся один из военнослужащих.
Между тем перед Домом правительства уже собралось более десяти тысяч человек. Протестующие требуют перевыборов, а также остановить насилие в стране. Они скандируют, что в противном случае будут вынуждены продолжать забастовки.
"Не овцы, не быдло, не народец". Тысячи рабочих МТЗ прошлись протестным маршем по центру МинскаОни требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых выборов.
Как сообщалось ранее сегодня, в числе собравшихся у Дома правительства протестующих — тысячи рабочих МТЗ. Они потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов, а затем колонной прошли по центру Минска, скандируя "Уходи!".