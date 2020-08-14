Щиты опущены. Девушки обнимают силовиков и дарят им цветы у Дома правительства в Минске — видео

Девушки начали дарить цветы и обнимать белорусских военнослужащих, которые выстроились в цепь у Дома правительства в Минске и поставили щиты на землю. Обезоруженные происходящим силовики пообещали никого не трогать, если акция протеста не перестанет быть мирной.

— Если вы будете вести себя мирно и культурно, ничего не будет. Сколько нас и сколько вас? Если и дальше будет так, как сейчас, никто вас не тронет, — обратился к собравшимся один из военнослужащих.

Между тем перед Домом правительства уже собралось более десяти тысяч человек. Протестующие требуют перевыборов, а также остановить насилие в стране. Они скандируют, что в противном случае будут вынуждены продолжать забастовки.