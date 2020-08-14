"Не овцы, не быдло, не народец". Тысячи рабочих МТЗ прошлись протестным маршем по центру Минска

Колонна из тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) движется по проезжей части проспекта Независимости, скандируя "Уходи!". Протестующим в знак солидарности сигналят проезжающие мимо автобусы и легковые автомобили.

— Не овцы, не быдло, не народец. Мы — работники МТЗ, и нас не 20, а 16 000, — гласят плакаты в руках бастующих.