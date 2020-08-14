"Не овцы, не быдло, не народец". Тысячи рабочих МТЗ прошлись протестным маршем по центру Минска

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Колонна из тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) движется по проезжей части проспекта Независимости, скандируя "Уходи!". Протестующим в знак солидарности сигналят проезжающие мимо автобусы и легковые автомобили.
— Не овцы, не быдло, не народец. Мы — работники МТЗ, и нас не 20, а 16 000, — гласят плакаты в руках бастующих.
Расстрел протестующего силовиками в Минске попал на видео. На кадрах его опознала сестраПроисходящее в ролике не вписывается в официальную версию белорусского МВД.
Как сообщалось ранее, рабочие МТЗ потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов. После отказа премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с ними общаться бастующие направились к Дому правительства.