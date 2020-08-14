Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Не овцы, не быдло, не народец". Тысячи рабочих МТЗ прошлись протестным маршем по центру Минска

Они требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

1148

Видео © TUT.BY

Колонна из тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) движется по проезжей части проспекта Независимости, скандируя "Уходи!". Протестующим в знак солидарности сигналят проезжающие мимо автобусы и легковые автомобили.

Не овцы, не быдло, не народец. Мы — работники МТЗ, и нас не 20, а 16 000, — гласят плакаты в руках бастующих.

Расстрел протестующего силовиками в Минске попал на видео. На кадрах его опознала сестра

Происходящее в ролике не вписывается в официальную версию белорусского МВД.

Как сообщалось ранее, рабочие МТЗ потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов. После отказа премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с ними общаться бастующие направились к Дому правительства.

Выбор редакции

Loading...