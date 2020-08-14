Тихановская заявила о создании координационного совета для передачи власти в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в республике. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первой".

— С учётом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела, — говорится в сообщении.

Тихановская отметила, что в этот совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти, в том числе трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. Она подчеркнула, что готова к диалогу с нынешним руководством страны, которое, в свою очередь, должно показать свою заинтересованность в разговоре с обществом: отпустить задержанных, убрать с улиц ОМОН и войска и возбудить уголовные дела против тех, кто отдавал приказы избивать и стрелять в людей.

Бывший кандидат в президенты также обратилась к международному сообществу с просьбой помочь в налаживании диалога с белорусской властью. Тихановская восхитилась народом страны, который "сделал невозможное", и выразила сочувствие пострадавшим и их семьям.

Ранее ЦИК Белоруссии озвучила окончательные итоги выборов президента, согласно которым действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.