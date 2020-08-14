Тихановская заявила о создании координационного совета для передачи власти в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в республике. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первой".
— С учётом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела, — говорится в сообщении.
Тихановская отметила, что в этот совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти, в том числе трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. Она подчеркнула, что готова к диалогу с нынешним руководством страны, которое, в свою очередь, должно показать свою заинтересованность в разговоре с обществом: отпустить задержанных, убрать с улиц ОМОН и войска и возбудить уголовные дела против тех, кто отдавал приказы избивать и стрелять в людей.
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Бывший кандидат в президенты также обратилась к международному сообществу с просьбой помочь в налаживании диалога с белорусской властью. Тихановская восхитилась народом страны, который "сделал невозможное", и выразила сочувствие пострадавшим и их семьям.
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Ранее ЦИК Белоруссии озвучила окончательные итоги выборов президента, согласно которым действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.
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Напомним, в Белоруссии шестой день не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной. Задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.