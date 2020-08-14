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Несколько тысяч рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера республики с ними общаться — видео

Сотрудники завода планируют дойти до Дома правительства.

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Видео © Соцсети

Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) отправились в центр столицы Белоруссии после того, как премьер-министр республики Роман Головченко отказался с ними общаться. Несколько тысяч людей идут по проезжей части проспекта Независимости.

Как сообщают очевидцы, протестующие намерены дойти до Дома правительства и скандируют: "Уходи!".

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Слова чиновника при этом заглушали автомобильные гудки.

Собравшиеся рабочие МТЗ потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

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Она также призвала руководство страны к диалогу.

Ранее ЦИК Белоруссии озвучила окончательные итоги выборов президента, согласно которым действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.

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