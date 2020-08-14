Расстрел протестующего силовиками в Минске попал на видео. На кадрах его опознала сестра

Расстрел 34-летнего Александра Тарайковского силовиками во время акции протеста у метро "Пушкинская" в Минске снял случайный очевидец. Шокирующие кадры посмотрела сестра погибшего и, как стало известно Лайфу, опознала на них брата.

В ролике видно толпу силовиков, напротив которой посреди перекрёстка стоит единственный мужчина. Что именно происходит между ними, понять невозможно, но происходящее далее не вписывается в официальную версию белорусского МВД. В ведомстве утверждают, что Тарайковский погиб от взрывного устройства, сдетонировавшего в его руке. На кадрах же видно, что один из спецназовцев поднимает оружие, а затем происходит вспышка выстрела, после которой протестующий начинает шататься, падает на спину и больше не встаёт. Видео прерывается на моменте, как упавшего окружают силовики.