Расстрел протестующего силовиками в Минске попал на видео. На кадрах его опознала сестра

Расстрел 34-летнего Александра Тарайковского силовиками во время акции протеста у метро "Пушкинская" в Минске снял случайный очевидец. Шокирующие кадры посмотрела сестра погибшего и, как стало известно Лайфу, опознала на них брата.
В ролике видно толпу силовиков, напротив которой посреди перекрёстка стоит единственный мужчина. Что именно происходит между ними, понять невозможно, но происходящее далее не вписывается в официальную версию белорусского МВД. В ведомстве утверждают, что Тарайковский погиб от взрывного устройства, сдетонировавшего в его руке. На кадрах же видно, что один из спецназовцев поднимает оружие, а затем происходит вспышка выстрела, после которой протестующий начинает шататься, падает на спину и больше не встаёт. Видео прерывается на моменте, как упавшего окружают силовики.
"Скоты, на выход!" Протестующие рассказали о пережитых в минском СИЗО ужасах — видеоПравоохранители отказывались передавать скорой даже тех из задержанных, на госпитализации которых настаивали медики.
На протяжении шести дней в Белоруссии не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в первые дни протестов силовики даже использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.