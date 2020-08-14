Расставили все точки над "с". Филологи объяснили, как правильно: "Белоруссия" или "Беларусь"

По нормам русского языка правильно писать "Белоруссия", а по правилам национального языка республики — "Беларусь", сообщил доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов в беседе с телеканалом "360".
— Мы говорим "Германия", но по-немецки Германия — "Дойчланд". Представьте, если мы все будем писать "Дойчланд". Здесь аналогичная ситуация. По нормам русского языка — "Белоруссия". Мы все любим эту страну, уважаем её традиции и историю, но говорим на русском языке, — подчеркнул профессор.
С таким мнением согласен писатель и профессор МГУ Владимир Елистратов. Он отметил, что говорить "Беларусь" — такая же ошибка, как писать "Таллин" с двумя "н".
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Баранов считает, что споры о названии республики, скорее всего, носят политический характер, как, например, в ситуации с "на Украине" или "в Украине". При этом эксперт подчеркнул, что спустя время нормы могут измениться, но пока этого не произошло. Кроме того, по мнению профессора, в связи с ситуацией в Белоруссии многие журналисты намеренно используют неправильное написание, чтобы таким образом выразить поддержку братскому народу.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.