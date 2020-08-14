Страх без истерик и шатаний. Физиогномист увидел в видеообращении Тихановской чёткий план

— Сейчас у неё нормальное рабочее эмоциональное состояние, нет таких истерических выводов, как было в прошлый раз. Это официальное уже заявление, которое не читается по бумажке, просто проговаривается, уже видно, что это её, она поддерживает эмоционально: кивает там, где надо кивнуть, качает головой там, где нет. Видно, что человек подумал, с кем-то, видимо, посоветовался, уже более осознанно, видно, что от неё, это часть её плана. Какой план, можно догадаться, — говорит эксперт.