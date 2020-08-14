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Страх без истерик и шатаний. Физиогномист увидел в видеообращении Тихановской чёткий план

Именно с боязнью эксперт связывает отсутствие радикальных посылов в ролике и мягкий призыв продолжать сопротивление режиму Лукашенко.

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Отсутствие срывов и истерик, понятные лозунги, чёткий план — это главные отличия нового видеообращения экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Этого мнения придерживается физиогномист, специалист по распознаванию лжи, эксперт невербального поведения Светлана Филатова.

Сейчас у неё нормальное рабочее эмоциональное состояние, нет таких истерических выводов, как было в прошлый раз. Это официальное уже заявление, которое не читается по бумажке, просто проговаривается, уже видно, что это её, она поддерживает эмоционально: кивает там, где надо кивнуть, качает головой там, где нет. Видно, что человек подумал, с кем-то, видимо, посоветовался, уже более осознанно, видно, что от неё, это часть её плана. Какой план, можно догадаться, — говорит эксперт.

Физиогномист отмечает, что в этом видео Тихановская выглядит совершенно другим человеком, нежели в предыдущем. Она эмоционально вовлечена в свою речь, "нет каких-то шатаний, веяний в сторону", есть конкретная цель, объясняет Филатова. Политик предстаёт в видео как человек, который может быть лидером. Однако есть некая подавленность и сдерживающие факторы — она чего-то боится, делает вывод эксперт. Именно со страхом она связывает отсутствие радикальных посылов и мягкий призыв продолжать сопротивление режиму Лукашенко.

Тихановская заявила о создании координационного совета для передачи власти в Белоруссии

Она также призвала руководство страны к диалогу.

Ранее ЦИК Белоруссии озвучила окончательные итоги выборов президента, согласно которым действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,1%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

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