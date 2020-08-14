"Развивается сама по себе". Политолог оценил общественно-политическую обстановку в Белоруссии

Общественно-политическая ситуация в Белоруссии развивается по собственному сценарию, несмотря на действия нынешней власти и оппозиции. Таким мнением поделился независимый белорусский политолог Александр Класковский в беседе с телеканалом "360".
— Пока общественно-политическая ситуация в Белоруссии развивается сама по себе. Я бы не преувеличивал влияние Тихановской, — отметил эксперт.
Тихановская заявила о создании координационного совета для передачи власти в БелоруссииОна также призвала руководство страны к диалогу.
По словам политолога, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская "попала в отчаянный переплёт". Находясь в относительной безопасности и придя в себя, она видит события в стране. И многие обращаются к ней заочно, видя в Тихановской "реального победителя выборов", что и побудило кандидата сказать своё слово, уверен Класковский.
Политолог отметил, что основной посыл главной соперницы Александра Лукашенко — организовать диалог двух сторон. Однако, как считает эксперт, сейчас власть имеет больше влияния и "мяч на её стороне". Судя по риторике действующего президента, "он не готов к диалогу".
— Он делает вид, что не висит в воздухе вопрос о фальсификации и о том, что нужны новые, честные выборы. Власть пока маневрирует и пытается выгадать время, — считает Класковский.
"Не овцы, не быдло, не народец". Тысячи рабочих МТЗ прошлись протестным маршем по центру МинскаОни требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых выборов.
Политолог уверен, что ситуация будет зависеть от поведения трудовых коллективов.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.