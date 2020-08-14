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"Развивается сама по себе". Политолог оценил общественно-политическую обстановку в Белоруссии

Эксперт отметил, что не стоит преувеличивать влияние Светланы Тихановской.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Общественно-политическая ситуация в Белоруссии развивается по собственному сценарию, несмотря на действия нынешней власти и оппозиции. Таким мнением поделился независимый белорусский политолог Александр Класковский в беседе с телеканалом "360".

Пока общественно-политическая ситуация в Белоруссии развивается сама по себе. Я бы не преувеличивал влияние Тихановской, — отметил эксперт.

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Она также призвала руководство страны к диалогу.

По словам политолога, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская "попала в отчаянный переплёт". Находясь в относительной безопасности и придя в себя, она видит события в стране. И многие обращаются к ней заочно, видя в Тихановской "реального победителя выборов", что и побудило кандидата сказать своё слово, уверен Класковский.

Политолог отметил, что основной посыл главной соперницы Александра Лукашенко — организовать диалог двух сторон. Однако, как считает эксперт, сейчас власть имеет больше влияния и "мяч на её стороне". Судя по риторике действующего президента, "он не готов к диалогу".

Он делает вид, что не висит в воздухе вопрос о фальсификации и о том, что нужны новые, честные выборы. Власть пока маневрирует и пытается выгадать время, — считает Класковский.

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Они требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

Политолог уверен, что ситуация будет зависеть от поведения трудовых коллективов.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.

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