"Развивается сама по себе". Политолог оценил общественно-политическую обстановку в Белоруссии

Общественно-политическая ситуация в Белоруссии развивается по собственному сценарию, несмотря на действия нынешней власти и оппозиции. Таким мнением поделился независимый белорусский политолог Александр Класковский в беседе с телеканалом "360".

— Пока общественно-политическая ситуация в Белоруссии развивается сама по себе. Я бы не преувеличивал влияние Тихановской, — отметил эксперт.

По словам политолога, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская "попала в отчаянный переплёт". Находясь в относительной безопасности и придя в себя, она видит события в стране. И многие обращаются к ней заочно, видя в Тихановской "реального победителя выборов", что и побудило кандидата сказать своё слово, уверен Класковский.

Политолог отметил, что основной посыл главной соперницы Александра Лукашенко — организовать диалог двух сторон. Однако, как считает эксперт, сейчас власть имеет больше влияния и "мяч на её стороне". Судя по риторике действующего президента, "он не готов к диалогу".

— Он делает вид, что не висит в воздухе вопрос о фальсификации и о том, что нужны новые, честные выборы. Власть пока маневрирует и пытается выгадать время, — считает Класковский.

Политолог уверен, что ситуация будет зависеть от поведения трудовых коллективов.