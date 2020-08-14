На родину вернулись россияне, задержанные в Минске перед выборами президента

Россияне, которых задержали в Минске в конце июля, уже пересекли границу и вернулись на родину. Об этом сообщает "Свободная пресса".
Отмечается, что из 33 человек в Россию приехало только 32 — у одного из задержанных есть белорусское гражданство, потому он и остался в республике.
Напомним, 29 июля белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. В Минске заявили, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране. Позже в МИД РФ заявили, что эти граждане следовали транзитом в Стамбул и у них на руках были соответствующие авиабилеты.
Кремль — о задержании россиян в Белоруссии: Это не совсем укладывается в параметры союзнических отношенийДмитрий Песков рассказал, что в Москве обеспокоены тем, что к задержанным до сих пор не пустили российских консулов.
В ходе разговора российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко этот вопрос обсуждался. Глава РФ выразил надежду, что ситуация урегулируется в духе взаимопонимания.