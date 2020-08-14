На родину вернулись россияне, задержанные в Минске перед выборами президента

Россияне, которых задержали в Минске в конце июля, уже пересекли границу и вернулись на родину. Об этом сообщает "Свободная пресса".

Отмечается, что из 33 человек в Россию приехало только 32 — у одного из задержанных есть белорусское гражданство, потому он и остался в республике.

Напомним, 29 июля белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. В Минске заявили, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране. Позже в МИД РФ заявили, что эти граждане следовали транзитом в Стамбул и у них на руках были соответствующие авиабилеты.