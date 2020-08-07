Путин поговорил с Лукашенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсудили в том числе задержание на территории Белоруссии 33 россиян.
— Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран, — говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что российская сторона заинтересована в проведении президентских выборов в Белоруссии, которые намечены на 9 августа, в спокойной обстановке.
Лукашенко рассказал, что от Путина в переговорах не устаёшь. А Меркель назвал волчицейВ отличие от президента РФ, канцлер ФРГ Ангела Меркель изматывает, считает белорусский лидер.
А накануне вышло большое интервью Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Белорусский лидер много рассуждал об отношениях с Россией и своих личных отношениях с Владимиром Путиным. Например, рассказал, чем они похожи с российским президентом, а также признался, что считает Путина старшим братом.