Путин поговорил с Лукашенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсудили в том числе задержание на территории Белоруссии 33 россиян.

— Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран, — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что российская сторона заинтересована в проведении президентских выборов в Белоруссии, которые намечены на 9 августа, в спокойной обстановке.