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Путин поговорил с Лукашенко

Речь в разговоре двух лидеров зашла в том числе и о задержании в Белоруссии группы граждан РФ.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, Николай Петров / БелТА

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсудили в том числе задержание на территории Белоруссии 33 россиян.

 Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран, — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что российская сторона заинтересована в проведении президентских выборов в Белоруссии, которые намечены на 9 августа, в спокойной обстановке.

Лукашенко рассказал, что от Путина в переговорах не устаёшь. А Меркель назвал волчицей

В отличие от президента РФ, канцлер ФРГ Ангела Меркель изматывает, считает белорусский лидер.

А накануне вышло большое интервью Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Белорусский лидер много рассуждал об отношениях с Россией и своих личных отношениях с Владимиром Путиным. Например, рассказал, чем они похожи с российским президентом, а также признался, что считает Путина старшим братом.

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