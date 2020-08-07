Срывать нельзя оставить. Москвичам рекомендовали не гадать на ромашках

Жителям Москвы стоит воздержаться от гадания на ромашках, так как эти растения чрезвычайно многообразны и среди них встречаются редкие охраняемые виды, сообщает Мосприрода.

— На сегодняшний день официально выделяют около 25 видов ромашек <...> Некоторые из них относятся к редким растениям, и рвать их строго-настрого запрещено, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве можно встретить растения, почти неотличимые от привычных нам ромашек для гадания. Это нивяник обыкновенный, мелколепестник однолетний, молокан татарский, трёхреберник, пупавка красильная.

Специалисты напоминают, что истинными ромашками являются два вида: ромашка аптечная, или ободранная, а также зелёная, или душистая.