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В Петербурге с прогулочного теплохода выпал ребёнок — видео

Спасать тонущего помогали прохожие.

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Видео © 78.ru

В Санкт-Петербурге под мостом Крюкова канала с прогулочного теплохода выпал ребёнок. Момент его спасения публикует портал 78.ru.

На кадрах видно, что на помощь тонущему с теплохода в воду прыгнули двое взрослых. Прохожие также не остались в стороне: они пытались достать его, используя ремни и одежду. В результате ребёнка спасли.

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Девушка встала в полный рост прямо перед приближением к сооружению.

Напомним, ранее в Тверской области перевернулась лодка с людьми, среди которых были двое маленьких детей. Их спасли пассажиры прогулочного катера, которые стали свидетелями происшествия. Лайф публиковал видео спасения отдыхающих.

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