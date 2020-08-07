В Петербурге с прогулочного теплохода выпал ребёнок — видео

В Санкт-Петербурге под мостом Крюкова канала с прогулочного теплохода выпал ребёнок. Момент его спасения публикует портал 78.ru .

На кадрах видно, что на помощь тонущему с теплохода в воду прыгнули двое взрослых. Прохожие также не остались в стороне: они пытались достать его, используя ремни и одежду. В результате ребёнка спасли.