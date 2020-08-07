В Петербурге с прогулочного теплохода выпал ребёнок — видео

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В Санкт-Петербурге под мостом Крюкова канала с прогулочного теплохода выпал ребёнок. Момент его спасения публикует портал 78.ru.
На кадрах видно, что на помощь тонущему с теплохода в воду прыгнули двое взрослых. Прохожие также не остались в стороне: они пытались достать его, используя ремни и одежду. В результате ребёнка спасли.
Десять швов на лоб. Ударившаяся головой о мост петербургская модель отделалась ушибамиДевушка встала в полный рост прямо перед приближением к сооружению.
Напомним, ранее в Тверской области перевернулась лодка с людьми, среди которых были двое маленьких детей. Их спасли пассажиры прогулочного катера, которые стали свидетелями происшествия. Лайф публиковал видео спасения отдыхающих.