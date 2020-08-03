В Тверской области перевернулась лодка с людьми. Пассажиров спасли отдыхающие — видео

В Тверской области пассажиры прогулочного катера стали спасателями. Во время отдыха на Иваньковском водохранилище группа людей, среди которых двое маленьких детей, перевернулась вместе с лодкой.
Отдыхающие увидели, как люди в жилетах машут из воды руками, и развернули катер. Всех удалось спасти. Даже перевернувшуюся лодку оттянули к берегу.
На кадрах, попавших в редакцию Лайфа, видно, что люди немного наглотались воды, других заметных повреждений нет.
Унесло ветром от берега. Под Новосибирском спасли двух детей на надувной лодкеПодростки уже не могли самостоятельно вернуться.
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