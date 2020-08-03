В Тверской области перевернулась лодка с людьми. Пассажиров спасли отдыхающие — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Тверской области пассажиры прогулочного катера стали спасателями. Во время отдыха на Иваньковском водохранилище группа людей, среди которых двое маленьких детей, перевернулась вместе с лодкой.

Отдыхающие увидели, как люди в жилетах машут из воды руками, и развернули катер. Всех удалось спасти. Даже перевернувшуюся лодку оттянули к берегу.

На кадрах, попавших в редакцию Лайфа, видно, что люди немного наглотались воды, других заметных повреждений нет.