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В Тверской области перевернулась лодка с людьми. Пассажиров спасли отдыхающие — видео

Перевернувшееся судно тоже отбуксировали к берегу.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Тверской области пассажиры прогулочного катера стали спасателями. Во время отдыха на Иваньковском водохранилище группа людей, среди которых двое маленьких детей, перевернулась вместе с лодкой.

Отдыхающие увидели, как люди в жилетах машут из воды руками, и развернули катер. Всех удалось спасти. Даже перевернувшуюся лодку оттянули к берегу.

На кадрах, попавших в редакцию Лайфа, видно, что люди немного наглотались воды, других заметных повреждений нет.

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