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"Живой?" Водитель гидроцикла едва не разбился о моторную лодку на Волге — видео

Мужчина чудом уцелел.

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Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Гидроцикл на Волге столкнулся с моторной лодкой, происшествие едва не закончилось гибелью его участников, сообщается в группе "ЧП Самара | Тольятти" в соцсети "ВКонтакте".

Отдыхающие на Волге сняли, как дядя тонет вместе с 12-летним племянником после аварии на гидроцикле

Трагедия произошла днём 14 июня в городе Кимры на участке Волги близ реки Кимрка.

На кадрах, отснятых участниками происшествия, виден момент столкновения и то, как пассажиры моторной лодки вытягивают водителя гидроцикла из воды. Комментаторы в соцсетях предполагают, что мужчина был пьян.

Ранее два человека погибли, катаясь на гидроциклах в Сочи. Тела жертв извлекли из воды, их личности пока не установлены.

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