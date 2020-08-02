"Живой?" Водитель гидроцикла едва не разбился о моторную лодку на Волге — видео

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Гидроцикл на Волге столкнулся с моторной лодкой, происшествие едва не закончилось гибелью его участников, сообщается в группе "ЧП Самара | Тольятти" в соцсети "ВКонтакте".
Отдыхающие на Волге сняли, как дядя тонет вместе с 12-летним племянником после аварии на гидроциклеТрагедия произошла днём 14 июня в городе Кимры на участке Волги близ реки Кимрка.
На кадрах, отснятых участниками происшествия, виден момент столкновения и то, как пассажиры моторной лодки вытягивают водителя гидроцикла из воды. Комментаторы в соцсетях предполагают, что мужчина был пьян.
Ранее два человека погибли, катаясь на гидроциклах в Сочи. Тела жертв извлекли из воды, их личности пока не установлены.