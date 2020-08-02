Под Самарой BMW и Lada столкнулись лоб в лоб. Три человека погибли, один из них ребёнок — видео

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Lada и BMW в Безенчукском районе Самарской области погибли три человека, среди них десятилетний ребёнок. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Также в аварии пострадали ещё два человека, их госпитализировали. На месте происшествия работают правоохранители.
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Напомним, ранее в жутком ДТП под Волгоградом погибли четыре человека. В результате аварии также пострадал ребёнок. Малыш находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.