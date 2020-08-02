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Под Самарой BMW и Lada столкнулись лоб в лоб. Три человека погибли, один из них ребёнок — видео

Также двое пострадали.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Lada и BMW в Безенчукском районе Самарской области погибли три человека, среди них десятилетний ребёнок. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Также в аварии пострадали ещё два человека, их госпитализировали. На месте происшествия работают правоохранители.

Фото © VK / ЧП Самара | Тольятти

Напомним, ранее в жутком ДТП под Волгоградом погибли четыре человека. В результате аварии также пострадал ребёнок. Малыш находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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Столб чёрного дыма виден издалека.

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