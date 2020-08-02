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В жутком ДТП под Волгоградом погибло четыре человека

В результате аварии также пострадал ребёнок, за его жизнь борются врачи.

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Фото © УМВД РФ по Волгоградской области

В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись автомобили ВАЗ-2111 и "Лада-Гранта", в результате чего погибло четыре человека. Об этом сообщает издание "Волгоград онлайн" со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Авария произошла на дороге Себрово — Сидоры. Среди погибших — водители и пассажиры. Также в местную больницу с различными травмами доставили маленького ребёнка, которому около трёх-четырёх лет. Малыш находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

В полиции отметили, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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