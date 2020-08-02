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В Минздраве предложили повысить акциз на табак и никотиносодержащую продукцию

Главный терапевт ведомства также отметила, что пока остаётся нерешённым внедрение стандартной упаковки для такой продукции.

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Фото © Shutterstock

Необходимо рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения, считает главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотиносодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ, — сказала она.

Драпкина также отметила, что пока ещё не решён вопрос о внедрении стандартной упаковки для табачных изделий с новыми текстовыми и графическими предупреждениями. Кроме того, необходимо на федеральном уровне принять поправки к закону об установлении минимального возраста продажи табака с 21 года.

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