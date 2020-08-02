Почти 600 лет стажа. Школьник из династии железнодорожников написал о семье научную работу — видео

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Семиклассник из Новокузнецка Рома Генералов написал целую научную работу о своей семье — династии железнодорожников. Начиная с прадедушки Василия Васильевича Генералова, вся семья подростка трудится на Западно-Сибирской магистрали, а общий стаж приближается к 600 годам.

Всю историю о семье Рома собирал самостоятельно. На железной дороге трудится уже четвёртое поколение семьи. Подросток, несмотря на юный возраст, тоже намерен пойти по стопам родственников. Он рассказал, что уже пробовал себя в разных профессиях на детской железной дороге.

Рома выяснил, что все мужчины в семье сначала работали помощниками машиниста, а затем машинистами. Женщины же трудились дежурными по станции. Сам подросток хочет стать движенцем.