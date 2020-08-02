В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски

В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.

— Смеяться над людьми, которые разумно носят защитные маски, как минимум глупо. С одной стороны, это личное дело каждого, что ему надевать. А с другой — ношение маски в публичных местах — это знак уважения к окружающим, — цитирует его газета "Комсомольская правда".

Медик добавил, что респиратор является полноценным средством защиты и вероятность, что он поможет сберечь здоровье человека и окружающих, превышает 95%.

Также Бойцов отметил, что ряд средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний положительно сказываются на результатах терапии коронавирусной инфекции. Однако без назначения врача их нельзя принимать ни в коем случае, как, впрочем, и заниматься самолечением.