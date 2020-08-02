В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски

В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Кардиолог назвала витамины, которые следует принимать после излечения от коронавирусаКроме того, она дала несколько простых советов для тех, у кого обнаружили CoViD-19.
— Смеяться над людьми, которые разумно носят защитные маски, как минимум глупо. С одной стороны, это личное дело каждого, что ему надевать. А с другой — ношение маски в публичных местах — это знак уважения к окружающим, — цитирует его газета "Комсомольская правда".
Медик добавил, что респиратор является полноценным средством защиты и вероятность, что он поможет сберечь здоровье человека и окружающих, превышает 95%.
Также Бойцов отметил, что ряд средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний положительно сказываются на результатах терапии коронавирусной инфекции. Однако без назначения врача их нельзя принимать ни в коем случае, как, впрочем, и заниматься самолечением.
За минувшие сутки в России зафиксировали 5427 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах, таким образом, общее число заболевших в стране достигло 850 870.