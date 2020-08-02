В России не планируют делать все места в вузах бюджетными

Министерство науки и высшего образования России не рассчитывает, что к 2024 году все места в вузах станут бюджетными. Об этом замминистра Дмитрий Афанасьев сказал в эфире радио "Комсомольская правда".

— Такой цели нет, и бюджетных ресурсов на это нет. Я уже говорил, базовый принцип: на двух выпускников школы одно место бакалавриата или специалитета, — заявил Афанасьев.