В России не планируют делать все места в вузах бюджетными

Министерство науки и высшего образования России не рассчитывает, что к 2024 году все места в вузах станут бюджетными. Об этом замминистра Дмитрий Афанасьев сказал в эфире радио "Комсомольская правда".
— Такой цели нет, и бюджетных ресурсов на это нет. Я уже говорил, базовый принцип: на двух выпускников школы одно место бакалавриата или специалитета, — заявил Афанасьев.
Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нетПо словам российского лидера, в денежном выражении их финансирование за последние два года выросло на 16%.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому количество бюджетных мест в региональных вузах будет увеличено. При распределении более чем 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест будет учитываться рейтинг университетов и академий. Он был сформирован по итогам конкурса, проведённого Министерством образования и науки.