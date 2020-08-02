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В России не планируют делать все места в вузах бюджетными

В Минобрнауки отметили, что у государства нет на это ресурсов.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Министерство науки и высшего образования России не рассчитывает, что к 2024 году все места в вузах станут бюджетными. Об этом замминистра Дмитрий Афанасьев сказал в эфире радио "Комсомольская правда".

Такой цели нет, и бюджетных ресурсов на это нет. Я уже говорил, базовый принцип: на двух выпускников школы одно место бакалавриата или специалитета, — заявил Афанасьев.

Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет

По словам российского лидера, в денежном выражении их финансирование за последние два года выросло на 16%.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому количество бюджетных мест в региональных вузах будет увеличено. При распределении более чем 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест будет учитываться рейтинг университетов и академий. Он был сформирован по итогам конкурса, проведённого Министерством образования и науки.

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