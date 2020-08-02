На Кубани задержали владельца заправки, где при пожаре пострадали шесть человек

В Краснодарском крае следователи задержали 54-летнего индивидуального предпринимателя, на заправке которого на днях произошёл взрыв, в результате чего пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что четверых пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждения, а двое самостоятельно обратились к врачам за помощью. Предварительно, взрыв с последующим пожаром произошёл из-за вспышки газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями машин или искрами.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи в ближайшее время будут просить суд об аресте подозреваемого.
Задержан директор алтайской турбазы, где погиб чиновник с семьёйПо предварительным данным, причиной их смерти мог стать дизельный генератор.
Напомним, мощный взрыв на автозаправке случился 31 июля и попал на видео. Сразу после происшествия сообщалось о трёх пострадавших, среди которых два сотрудника АЗС.