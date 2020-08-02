На Кубани задержали владельца заправки, где при пожаре пострадали шесть человек

В Краснодарском крае следователи задержали 54-летнего индивидуального предпринимателя, на заправке которого на днях произошёл взрыв, в результате чего пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что четверых пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждения, а двое самостоятельно обратились к врачам за помощью. Предварительно, взрыв с последующим пожаром произошёл из-за вспышки газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями машин или искрами.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи в ближайшее время будут просить суд об аресте подозреваемого.