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На Кубани задержали владельца заправки, где при пожаре пострадали шесть человек

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте.

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В Краснодарском крае следователи задержали 54-летнего индивидуального предпринимателя, на заправке которого на днях произошёл взрыв, в результате чего пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что четверых пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждения, а двое самостоятельно обратились к врачам за помощью. Предварительно, взрыв с последующим пожаром произошёл из-за вспышки газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями машин или искрами.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи в ближайшее время будут просить суд об аресте подозреваемого.

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По предварительным данным, причиной их смерти мог стать дизельный генератор.

Напомним, мощный взрыв на автозаправке случился 31 июля и попал на видео. Сразу после происшествия сообщалось о трёх пострадавших, среди которых два сотрудника АЗС.

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