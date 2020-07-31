Мощный взрыв автозаправки на Кубани попал на видео. Трое пострадали

Видео © Соцсети
Мощный взрыв прогремел на газовой автозаправке в Краснодарском крае. По данным Лайфа, пострадали три человека, им оказывают помощь на месте.
Общая площадь горения составляет 300 квадратных метров. На 26-м километре трассы Краснодар — Кропоткин работают сотрудники экстренных служб.
Фото © LIFE
В числе пострадавших — два сотрудника АЗС. Личность третьего человека, получившего ранения, уточняется.
Разорвало на куски. Лайф публикует видео с моментом взрыва машины на заправкеПо счастливой случайности никто не пострадал. Водитель в это время отошёл к кассе.
Ранее в Казани взорвалась цистерна с газом, последовало возгорание. В результате один человек погиб, трое пострадали.