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Мощный взрыв автозаправки на Кубани попал на видео. Трое пострадали

Площадь горения достигала 300 квадратных метров.

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Видео © Соцсети

Мощный взрыв прогремел на газовой автозаправке в Краснодарском крае. По данным Лайфа, пострадали три человека, им оказывают помощь на месте.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Общая площадь горения составляет 300 квадратных метров. На 26-м километре трассы Краснодар — Кропоткин работают сотрудники экстренных служб.

Фото © LIFE

В числе пострадавших — два сотрудника АЗС. Личность третьего человека, получившего ранения, уточняется.

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По счастливой случайности никто не пострадал. Водитель в это время отошёл к кассе.

Ранее в Казани взорвалась цистерна с газом, последовало возгорание. В результате один человек погиб, трое пострадали.

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