Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Лучше Настюшки Опасности нет никого". Ивлеева вернулась в шоу "Орёл и решка"

Блогерша отметила, что в новом сезоне передачи она будет сниматься благодаря зрителям.

37

Настя Ивлеева вернётся к работе ведущей шоу "Орёл и решка". Об этом сообщается в официальном аккаунте телеканала "Пятница" в "Инстаграме". Как отмечается, соведущий для блогерши пока не выбран.

Вы сделали свой выбор и не оставили выбора нам. Настя, пакуй чемоданы — будем снимать новый сезон, — сказано в публикации телеканала.

Решение было принято после многочисленных просьб зрителей. Фанаты Ивлеевой оставили свыше 690 тысяч комментариев под публикацией, в которой говорилось о вероятном возвращении ведущей в проект.

"Распирает от гордости". Настя Ивлеева похвалилась купленным за свои деньги Lamborghini

Телеведущая призвала подписчиков дерзать, никого не слушать и бороться.

Сама Ивлеева в посте в своём аккаунте отметила, что зрители решили её планы на ближайшие полгода. Она уточнила, что её остальные проекты также будут продолжены.

Увидимся на экранах! И, признаться честно, я скучала! — написала ведущая.

Ранее Ивлеева сообщила, что вместе с супругом Элджеем заразилась коронавирусом. Блогерша призналась, что сначала инфекция проявилась у музыканта как обычное простудное недомогание, а затем последовала потеря вкуса.

Больной CoViD-19 рэпер Элджей показал видео госпитализации

Музыкант показал, как лежит на больничной каталке, а за кадром слышны звуки сирены.

Выбор редакции

Loading...