"Лучше Настюшки Опасности нет никого". Ивлеева вернулась в шоу "Орёл и решка"

Настя Ивлеева вернётся к работе ведущей шоу "Орёл и решка". Об этом сообщается в официальном аккаунте телеканала "Пятница" в "Инстаграме". Как отмечается, соведущий для блогерши пока не выбран.

— Вы сделали свой выбор и не оставили выбора нам. Настя, пакуй чемоданы — будем снимать новый сезон, — сказано в публикации телеканала.

Решение было принято после многочисленных просьб зрителей. Фанаты Ивлеевой оставили свыше 690 тысяч комментариев под публикацией, в которой говорилось о вероятном возвращении ведущей в проект.

Сама Ивлеева в посте в своём аккаунте отметила, что зрители решили её планы на ближайшие полгода. Она уточнила, что её остальные проекты также будут продолжены.

— Увидимся на экранах! И, признаться честно, я скучала! — написала ведущая.