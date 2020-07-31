"Лучше Настюшки Опасности нет никого". Ивлеева вернулась в шоу "Орёл и решка"

Настя Ивлеева вернётся к работе ведущей шоу "Орёл и решка". Об этом сообщается в официальном аккаунте телеканала "Пятница" в "Инстаграме". Как отмечается, соведущий для блогерши пока не выбран.
— Вы сделали свой выбор и не оставили выбора нам. Настя, пакуй чемоданы — будем снимать новый сезон, — сказано в публикации телеканала.
Решение было принято после многочисленных просьб зрителей. Фанаты Ивлеевой оставили свыше 690 тысяч комментариев под публикацией, в которой говорилось о вероятном возвращении ведущей в проект.
"Распирает от гордости". Настя Ивлеева похвалилась купленным за свои деньги LamborghiniТелеведущая призвала подписчиков дерзать, никого не слушать и бороться.
Сама Ивлеева в посте в своём аккаунте отметила, что зрители решили её планы на ближайшие полгода. Она уточнила, что её остальные проекты также будут продолжены.
— Увидимся на экранах! И, признаться честно, я скучала! — написала ведущая.
Ранее Ивлеева сообщила, что вместе с супругом Элджеем заразилась коронавирусом. Блогерша призналась, что сначала инфекция проявилась у музыканта как обычное простудное недомогание, а затем последовала потеря вкуса.