Су-27 перехватил самолёт-разведчик США в небе над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США EP-3E в небе над Чёрным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Там уточнили, что российский экипаж приблизился к объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его. На аэродром базирования Су-27 вернулся после того, как американский самолёт развернулся от государственной границы России.
Российский истребитель поднялся в воздух для перехвата американских самолётов-разведчиковСообщается, что инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря.
В центре подчеркнули, что полёт российского истребителя прошёл строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Напомним, 22 июля дежурные силы по противовоздушной обороне Черноморского и Балтийского флотов сопроводили разведывательные самолёты США и Германии, находившиеся над акваториями Чёрного и Балтийского морей. Над Чёрным морем были замечены самолёты Р-8А "Посейдон" и U-2S ВМС США, а над Балтикой — самолёт-разведчик Р-3С "Орион" ВВС ФРГ.