Су-27 перехватил самолёт-разведчик США в небе над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США EP-3E в небе над Чёрным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Там уточнили, что российский экипаж приблизился к объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его. На аэродром базирования Су-27 вернулся после того, как американский самолёт развернулся от государственной границы России.

В центре подчеркнули, что полёт российского истребителя прошёл строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.