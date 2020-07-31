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Ещё больше курортов. Россия решила открыть границу с Абхазией

Решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

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Фото © ТАСС / Zuma

Россия с завтрашнего дня открывает границу с Абхазией. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

— По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что решение было принято совместно с Минздравом РФ на основании оценки эпидемиологической ситуации в республике. Кроме того, сыграл роль уровень подготовки местных гостиниц и других объектов инфраструктуры к приёму российских туристов.

Южная Осетия оставила закрытой границу с РФ до конца августа

Изначально ограничения были установлены до 31 июля.

Ранее глава Анна Попова подписала постановление, согласно которому все граждане РФ, возвращающиеся на родину, должны будут предварительно заполнить специальную анкету на портале госуслуг. Иностранцам же помимо этого необходимо предъявить отрицательный тест на CoViD-19 перед посадкой на рейс в Россию.

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