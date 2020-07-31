Ещё больше курортов. Россия решила открыть границу с Абхазией

Россия с завтрашнего дня открывает границу с Абхазией. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

— По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что решение было принято совместно с Минздравом РФ на основании оценки эпидемиологической ситуации в республике. Кроме того, сыграл роль уровень подготовки местных гостиниц и других объектов инфраструктуры к приёму российских туристов.