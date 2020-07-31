Евро впервые с марта подорожал до 88 рублей

Курс евро ходе торгов на Московской бирже вырос до 88 рублей впервые с марта 2020 года. Укрепился по отношению к российской валюте и доллар. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, в ходе торгов доллар подорожал до 74,50 рубля – максимума с 6 мая, евро – до 88 рублей. Позже иностранные валюты сдали позиции. По данным на 19:06, курс евро составил 87,88 рубля, доллара – 74,42 рубля.

Некоторые аналитики, однако, оптимистично оценивают ситуацию с нефтью, из-за которой в том числе происходят такие колебания. После исторического падения котировок до отрицательных значений из-за пандемии коронавируса эксперты не исключают бума на рынке чёрного золота. По прогнозу одного из них, в ближайшие пять лет цена нефти может достичь 150 долларов за баррель.