СК официально предъявил обвинения жене рэпера Картрайта. Ей вменяют убийство в ходе конфликта

Жене рэпера Энди Картрайта официально предъявили обвинение в убийстве мужа. Следствие будет ходатайствовать о её аресте.
— По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее с целью сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения, — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Мать рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена, узнала о случившемся от знакомыхТе прочитали об этом в СМИ и поспешили сообщить ужасные новости ни о чём не подозревающей Валентине.
Ранее о предъявлении обвинения жене музыканта сообщил источник Лайфа. По его данным, в ходе допроса девушка не стала менять показания, даже узнав результаты экспресс-теста об отсутствии наркотиков в организме мужа. Она продолжает настаивать, что смерть супруга наступила в результате передозировки.
Криминалист не поверил в версию смерти рэпера Энди Картрайта от наркотиковЭксперт полагает, что если преступная составляющая была, то убийство не было спланировано заранее.
Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо.