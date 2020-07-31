СК официально предъявил обвинения жене рэпера Картрайта. Ей вменяют убийство в ходе конфликта

Жене рэпера Энди Картрайта официально предъявили обвинение в убийстве мужа. Следствие будет ходатайствовать о её аресте.

— По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее с целью сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения, — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее о предъявлении обвинения жене музыканта сообщил источник Лайфа. По его данным, в ходе допроса девушка не стала менять показания, даже узнав результаты экспресс-теста об отсутствии наркотиков в организме мужа. Она продолжает настаивать, что смерть супруга наступила в результате передозировки.