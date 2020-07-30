Криминалист не поверил в версию смерти рэпера Энди Картрайта от наркотиков

Под психологический портрет человека, способного убить и расчленить свою жертву, подходят мужчины в возрасте от 40 до 60 лет, имеющие большие проблемы с алкоголем и, возможно, наркотиками. Кроме того, такие люди чаще всего ведут асоциальный образ жизни. Об этом рассказал криминалист в отставке Лев Бертовский. Он отметил, что супруга рэпера Энди Картрайта под это описание явно не подходит.
— Человеку несвойственно убивать. В большинстве своём убийство — это какая-то ситуация, когда куча обстоятельств сошлись в одно, поэтому прожжённых убийц на самом деле мало. Это ненормальные люди. А вот процесс сокрытия — это уже отклонения. Их так мы вряд ли заметим. Практика показывала, что членители, людоеды… их никто по внешнему виду не определял, — объяснил криминалист в беседе с Пятым каналом.
Смерть, "достойная" рэпера. Что известно об Энди Картрайте, которого в Питере расчленила женаНедавно в одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили тело популярного рэпера, запакованное по частям в пакеты. Полиция сразу же арестовала жену музыканта, которая и не скрывала своей причастности.
Он отметил, что у такого поведения, которое показала жена погибшего, есть всего две причины. Первая — это попытки скрыть тело за неимением возможности оплатить похороны. Вторая же связана с алкоголем: когда два человека пьют и один внезапно умирает, его пьяный собутыльник думает, что это он виноват в смерти товарища, и поэтому пытается спрятать труп.
Криминалист считает, что после проведения экспертизы в причине смерти Энди Картрайта окажется криминальная составляющая. Однако он отметил, что если это и было убийство, то оно точно не было спланировано заранее.
"Чтобы дочка не увидела мёртвого папу". Жена рэпера Энди Картрайта назвала новый мотив кровавой драмы, развернувшейся в их квартиреЖенщина призналась, что расчленять тело мужа ей помогала её мать. Но самое жуткое, что ребёнок спал в одной из комнат, когда за стеной творилось страшное.
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта — рэпера и участника Versus Battle — обнаружили 29 июля вечером в квартире в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её первоначальной версии, рэпер умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. В результате пришлось вызвать скорую.