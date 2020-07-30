Криминалист не поверил в версию смерти рэпера Энди Картрайта от наркотиков

Под психологический портрет человека, способного убить и расчленить свою жертву, подходят мужчины в возрасте от 40 до 60 лет, имеющие большие проблемы с алкоголем и, возможно, наркотиками. Кроме того, такие люди чаще всего ведут асоциальный образ жизни. Об этом рассказал криминалист в отставке Лев Бертовский. Он отметил, что супруга рэпера Энди Картрайта под это описание явно не подходит.

— Человеку несвойственно убивать. В большинстве своём убийство — это какая-то ситуация, когда куча обстоятельств сошлись в одно, поэтому прожжённых убийц на самом деле мало. Это ненормальные люди. А вот процесс сокрытия — это уже отклонения. Их так мы вряд ли заметим. Практика показывала, что членители, людоеды… их никто по внешнему виду не определял, — объяснил криминалист в беседе с Пятым каналом.

Он отметил, что у такого поведения, которое показала жена погибшего, есть всего две причины. Первая — это попытки скрыть тело за неимением возможности оплатить похороны. Вторая же связана с алкоголем: когда два человека пьют и один внезапно умирает, его пьяный собутыльник думает, что это он виноват в смерти товарища, и поэтому пытается спрятать труп.

Криминалист считает, что после проведения экспертизы в причине смерти Энди Картрайта окажется криминальная составляющая. Однако он отметил, что если это и было убийство, то оно точно не было спланировано заранее.