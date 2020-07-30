Альбом расчленённого рэпера Энди Картрайта выпустят посмертно

Альбом украинского рэпера, участника Versus Battle, Энди Картрайта (Александра Юшко), подробности смерти которого шокируют любого, выйдет посмертно. Об этом телеканалу "360" сказал друг музыканта Александр.

— Последнее, что он делал, — занимался своим альбомом, который должен был выйти, — поделился Александр.

Он добавил, что будет работать над тем, чтобы песни Картрайта вышли в свет. Изначально музыкант собирался выпустить альбом в начале 2020 года — и поэтому трудился усиленно.

Ранее друг рэпера рассказал, что у Энди никогда не было проблем с наркотиками. Заявления о передозировке он назвал "полным бредом". При этом, по его словам, Картрайт примерно раз в два месяца уходил в запой и его жена была вынуждена обзванивать его приятелей в поисках мужа.