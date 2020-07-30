Альбом расчленённого рэпера Энди Картрайта выпустят посмертно

Альбом украинского рэпера, участника Versus Battle, Энди Картрайта (Александра Юшко), подробности смерти которого шокируют любого, выйдет посмертно. Об этом телеканалу "360" сказал друг музыканта Александр.
— Последнее, что он делал, — занимался своим альбомом, который должен был выйти, — поделился Александр.
Он добавил, что будет работать над тем, чтобы песни Картрайта вышли в свет. Изначально музыкант собирался выпустить альбом в начале 2020 года — и поэтому трудился усиленно.
Стали известны жуткие подробности о том, как жена рэпера Энди Картрайта пыталась скрыть его телоПо предварительным данным, при этом присутствовала её мать.
Ранее друг рэпера рассказал, что у Энди никогда не было проблем с наркотиками. Заявления о передозировке он назвал "полным бредом". При этом, по его словам, Картрайт примерно раз в два месяца уходил в запой и его жена была вынуждена обзванивать его приятелей в поисках мужа.
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта — рэпера и участника Versus Battle — обнаружили 29 июля вечером в квартире в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её версии, рэпер умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ребёнка Картрайта передали в органы опеки.