"Много себе позволяет". Дзюба рассказал о конфликте с Соболевым

— Он раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе. Постоянно кричит, апеллирует. Есть судья. Если ситуация сложная, то есть VAR. Не надо разглагольствовать и открывать рот. В матче со "Спартаком" я сказал судье обратить на это внимание, — сказал Дзюба в интервью "Чемпионату". — Он же в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово, и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы.