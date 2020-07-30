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"Много себе позволяет". Дзюба рассказал о конфликте с Соболевым

Во время матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" форварды устроили потасовку.

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Футболист "Зенита" Артём Дзюба объяснил, почему вступил в конфликт с Александром Соболевым во время матча.

Он раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе. Постоянно кричит, апеллирует. Есть судья. Если ситуация сложная, то есть VAR. Не надо разглагольствовать и открывать рот. В матче со "Спартаком" я сказал судье обратить на это внимание, сказал Дзюба в интервью "Чемпионату". — Он же в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово, и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы.

Напомним, что "Зенит" в полуфинале обыграл "Спартак", а в решающем поединке Кубка России — "Химки".

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