Фрик-бои, а не большой спорт. Что ждёт Емельяненко после кровавого и безвольного проигрыша

До встречи с Магомедом Исмаиловым, последним, кому удавалось превзойти АЕ в клетке, был Дмитрий Сосновский. Как и в 2014 году, на прошедшем ивенте АСА 107 в Сочи, схожим в фиаско Емельяненко стало ощущение, что спортсмен готовился к бою спустя рукава, выйдя в октагон фактически растренированным…

Но, в отличие от поединка с Сосновским, подготовка Александра к долгожданной битве против Исмаилова проходила в Чеченской Республике под зорким оком Рамзана Кадырова. "Инстаграм" пестрил видео в тренировочном зале, на котором глава республики даёт советы АЕ в преддверии боя с Лысым Хищником, под конец шутя, обещая посадить колоритного бойца "Ахмата" в подвал, если тот проиграет…

Как оказалось, несмотря на нахождение Александра в строгой кавказской республике, ему был выдан карт-бланш в подготовке. То есть никто на самом деле не стоял над душой Емельяненко, указывая, как ему тренироваться и что делать. После боя старший тренер бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев скажет, что не видел в тренировочном процессе АЕ наличия схваток с борцами. Как и раньше, вся подготовка тяжеловеса свелась к отработке ударной техники, работе на снарядах и с "железом". И только ленивый сейчас не отмечает, что это было, мягко говоря, опрометчиво со стороны Емельяненко…

Самым большим плюсом нахождения АЕ в Чечне стал факт ограничения бойца от распития спиртного. Это действительно дорогого стоит… Но по завершении боя именитый боец… сорвался. Интернет облетели ролики, снятые случайными прохожими, на которых Александр запечатлён сильно пьяным.

Отправился ли он в таком виде в Грозный на приём к Кадырову либо благополучно решил ретироваться в Москву, неизвестно… Что доподлинно известно — это лишь то, что огорчённый провальным выступлением своего подопечного Рамзан Ахматович выразил желание организовать реванш. Примет ли его Магомед и нужен ли он на самом деле?

Любой, кто видел поединок АЕ и Лысого Хищника, признаёт, что более тяжёлый и именитый атлет в нём смотрелся словно мальчик для битья. Исмаилов полностью деклассировал противника в партере, и что удивительно — в стойке. Абсолютное отсутствие конкуренции, дагестанец в клетке делал всё что хотел. Кому интересно смотреть на продолжение этого действия?

Думаем, таких любителей жёсткого немного… Конечно же, говоря о рематче, Кадыров имеет в виду не только организацию повторного боя, но и взятие под тотальный контроль подготовку своего протеже. Александру в это воскресенье исполнится 39, как вы думаете, может ли человек в таком возрасте освоить азы борьбы, если не смог это сделать за период всей своей продолжительной карьеры? Ответ отрицательный.

Единственное, что может сделать Рамзан Ахматович, так это придать АЕ уверенности, агрессии, спортивной злости и заставить его выйти в клетку и драться с первых секунд. Мотивировать не на шутку… Другим Александр уже никогда не станет. Но при помощи воздействия на его сознание, нажатие на все возможные рычаги и пресловутой фармакологии Емельяненко способен стать лучшей версией себя и закатить по-настоящему конкурентный бой. По крайней мере, в стойке…

Александру нет смысла вновь себя мучить и унижать в бою со стилистически неудобным соперником. Ему гораздо проще выбрать себе в следующие соперники Владимира Минеева, о бое с которым говорят с начала года. Также актуален поединок против Сергея Харитонова. И эти два боя гораздо интереснее фанатам, чем ещё один раунд противостояния с Исмаиловым. Всё, что теперь нужно Емельяненко, — это всеми правдами и неправдами избегать схваток с ярко выраженными борцами.

Для пущей уверенности Александру и вовсе лучше не выходить в октагон, а сосредоточиться на боксёрском ринге. Бокс у АЕ и вправду неплох. По крайней мере, гораздо лучше, чем навыки его борьбы в партере… Если постараться представить спортивное будущее Емельяненко, то вряд ли мы увидим его в боях за пояса, титулы… Нет. Его ждут только хайповые битвы с популярными блогерами, спортсменами из других дисциплин, легковесами.

Ощущение, что со временем выступления некогда одного из сильнейших бойцов смешанных единоборств России превратятся в цирк. В рамках которого к боям можно будет практически не готовиться… Наверное, это то, чего на самом деле и хочет боец. "Мне без разницы, кого бить. Работа у меня такая, людей бить", — это слова Александра...

Самое парадоксальное, что и у Магомеда Исмаилова выбор будущих соперников невелик. Как мы знаем, Лысый Хищник избегает встреч с единоверцами, а значит, биться за титул, условно в том же АСА, он не может. Уходить в UFC дагестанскому бойцу вряд ли интересно, учитывая, какие гонорары он получает сейчас в России и что ему на первых порах предложат в восьмиугольнике. Единственный суперматч для Магомеда сейчас — это реванш всё с тем же Владимиром Минеевым.