Скончался олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Федюкин

Победитель Олимпиады-76 в Монреале в составе сборной СССР по гандболу Анатолий Федюкин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Причины смерти заслуженного мастера спорта не называются.
Скончался создатель олимпийского мишки Виктор ЧижиковВ сентябре знаменитому художнику должно было исполниться 85 лет.
В послужном списке Федюкина также есть серебряная медаль Игр-80 в Москве. Кроме того, он чемпион мира 1982 года и пятикратный чемпион СССР в составе ЦСКА. После окончания карьеры Федюкин возглавил столичный клуб и дважды привёл его к победе в чемпионате России. Также он тренировал исландский "Фрам", с которым завоевал национальный кубок.
Ранее из-за проблем с сердцем скончался двукратный олимпийский чемпион по водному поло Александр Кабанов.