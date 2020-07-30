Скончался олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Федюкин

Победитель Олимпиады-76 в Монреале в составе сборной СССР по гандболу Анатолий Федюкин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В послужном списке Федюкина также есть серебряная медаль Игр-80 в Москве. Кроме того, он чемпион мира 1982 года и пятикратный чемпион СССР в составе ЦСКА. После окончания карьеры Федюкин возглавил столичный клуб и дважды привёл его к победе в чемпионате России. Также он тренировал исландский "Фрам", с которым завоевал национальный кубок.