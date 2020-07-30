Диетолог раскрыл вкусный секрет кавказского долголетия

Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал шашлык основой кавказского долголетия.

— Секрет знаменитого кавказского долголетия в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира, — отметил доктор в беседе с радио Sputnik.

По словам диетолога, важны ненасыщенные жиры, присутствующие в мясе и рыбе. На Кавказе для шашлыка используют мясо ягнёнка, которое отличается по составу от мяса взрослого барана.

А вот шашлык из свинины врач назвал не самым полезным по составу жиров.

При этом мясо молодого барашка нужно ещё правильно приготовить и съесть. Открытый огонь мангала или гриля подходит лучше всего, так как с помощью него можно убрать весь лишний жир. А при употреблении мяса необходимо также съедать столько же овощей и зелени.