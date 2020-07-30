Экипаж Crew Dragon вернётся на Землю 2 августа

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 1 августа и вернётся на Землю на следующий день. Об этом во время прямой трансляции сообщили представители NASA.

Отстыковка корабля намечена на 19:34 (02:34 мск 2 августа). Ожидается, что он приводнится у берегов штата Флорида в 14:42 (21:42 мск) в воскресенье. В NASA отметили, что погодные условия могут внести коррективы в планы.

Также сообщается, что астронавт Крис Кэссиди, отправившийся на МКС вместе с российскими космонавтами в апреле, ещё некоторое время пробудет на борту станции.

В операции по эвакуации Бенкена и Хёрли будет задействовано более 40 человек, а также два поисково-спасательных судна, два катера и несколько вертолётов. Во Флориду их планируется доставить спустя четыре часа после приводнения.