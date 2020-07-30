Экипаж Crew Dragon вернётся на Землю 2 августа

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 1 августа и вернётся на Землю на следующий день. Об этом во время прямой трансляции сообщили представители NASA.
Отстыковка корабля намечена на 19:34 (02:34 мск 2 августа). Ожидается, что он приводнится у берегов штата Флорида в 14:42 (21:42 мск) в воскресенье. В NASA отметили, что погодные условия могут внести коррективы в планы.
Также сообщается, что астронавт Крис Кэссиди, отправившийся на МКС вместе с российскими космонавтами в апреле, ещё некоторое время пробудет на борту станции.
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В операции по эвакуации Бенкена и Хёрли будет задействовано более 40 человек, а также два поисково-спасательных судна, два катера и несколько вертолётов. Во Флориду их планируется доставить спустя четыре часа после приводнения.
Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС. Это первый в истории космонавтики полёт к станции корабля частной компании и первый пилотируемый запуск с территории США за девять лет.