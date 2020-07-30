"Вырезать кусочек строго запрещено". Роспотребнадзор объяснил, как выбрать арбуз и дыню

Арбуз должен иметь яркую контрастную корочку и светлое пятно на боку, дыня — приятный запах и глухой звук при щелчке. Об этом говорится в рекомендациях по выбору бахчевых культур, подготовленных Роспотребнадзором.

— Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально жёлтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твёрдой блестящей коркой. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу, значит, арбуз незрелый, — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

О спелости дыни говорит чуть мягкая противоположная сторона от хвостика.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, а сами бахчевые — на специальных стеллажах. Кроме того, запрещено торговать арбузами и дынями вдоль автодорог, так как в этом случае они не прошли необходимую санитарную экспертизу, а в выхлопных газах автомобилей содержатся вредные металлы, которые бахчевые могут впитывать в себя.

Помимо этого запрещён всеми любимый способ проверки качества арбуза с помощью вырезания кусочка и пробы, так как в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Перед употреблением бахчевых их нужно тщательно вымыть тёплой водой с мылом, а хранить в холодильнике.