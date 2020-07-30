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В Фукусиме произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

Спасатели просят местных жителей не приближаться к месту происшествия.

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Фото © Twitter / pleasuregold

В городе Корияма японской префектуры Фукусима произошёл взрыв газа, пострадало не менее десяти человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Спасатели просят местных жителей не приближаться к месту инцидента. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, виден лишь стальной каркас здания без стен. Вокруг разбросаны обломки. Также пострадало несколько окружающих домов.

На заводе по производству сжиженного газа в Техасе прогремел взрыв — видео

Следом за ним последовал пожар. Экстренные службы пока не могут справиться с огнём.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Красноярском крае.

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