В Фукусиме произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

В городе Корияма японской префектуры Фукусима произошёл взрыв газа, пострадало не менее десяти человек. Об этом сообщает телеканал NHK.
桜通りで爆発— TAK@ポケGO (@pleasuregold) July 30, 2020
リアルタイム
ヤバイ pic.twitter.com/Sk9QNDFoSQ
Спасатели просят местных жителей не приближаться к месту инцидента. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, виден лишь стальной каркас здания без стен. Вокруг разбросаны обломки. Также пострадало несколько окружающих домов.
На заводе по производству сжиженного газа в Техасе прогремел взрыв — видеоСледом за ним последовал пожар. Экстренные службы пока не могут справиться с огнём.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Красноярском крае.