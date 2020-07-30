Эксперт объяснил, почему не надо болтать лишнее рядом с умными устройствами

Хакеры могут использовать голосовые ассистенты в качестве устройств для получения конфиденциальной информации. Для этого они внедряют в ваш смартфон вредоносное программное обеспечение, объяснил консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин.

— В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Всё зависит от пользователя и злоумышленника, — цитирует Рогозина агентство "Прайм".

Эксперт отметил, что записывать окружающие звуки может любое устройство с микрофоном. Он уточнил, что голосовые помощники работают в режиме ожидания и отправляют запись речи на сервер для распознавания запросов или показа контекстной рекламы.

Рогозин добавил, что распознать взломанное устройство можно по более быстрой разрядке и возросшему расходованию интернет-трафика.

Сохранить безопасность поможет частое обновление программного обеспечения гаджетов. Но при этом, подчеркнул эксперт, важно помнить о необходимости обновления прошивки, если устройство подключено к смартфону. Кроме того, не рекомендуется устанавливать сомнительные приложения.