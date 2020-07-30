Врач предупредил об опасности горячей еды

Горячая еда не всегда полезна, несмотря на расхожее убеждение. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, слишком горячая пища может привести к язве желудка.

— Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению, и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая, — сказал врач в беседе с радио Sputnik.

Затем из-за разрушения клеток в желудке может произойти воспаление — гастрит. Со временем он может перетечь в язву.

Доктор отметил, что организм сам даёт сигналы, что еда для него слишком горячая.

— Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать. Здесь ограничение не количества горячей еды, а качества, то есть температуры, — подчеркнул гастроэнтеролог и добавил, что один глоток 95-градусного кипятка напрочь сожжёт слизистую оболочку полости рта.