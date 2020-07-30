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Врач предупредил об опасности горячей еды

По словам доктора, организм сам даёт сигналы, что пищу нужно немного охладить.

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Горячая еда не всегда полезна, несмотря на расхожее убеждение. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, слишком горячая пища может привести к язве желудка.

Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению, и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая, — сказал врач в беседе с радио Sputnik.

Затем из-за разрушения клеток в желудке может произойти воспаление — гастрит. Со временем он может перетечь в язву.

Названы продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях человека

В частности, пристрастие к холодному мороженому может говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Доктор отметил, что организм сам даёт сигналы, что еда для него слишком горячая.

Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать. Здесь ограничение не количества горячей еды, а качества, то есть температуры, — подчеркнул гастроэнтеролог и добавил, что один глоток 95-градусного кипятка напрочь сожжёт слизистую оболочку полости рта.

Ранее испанские диетологи рассказали, как с помощью еды избежать укачивания.

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